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В Краматорске в мусорном контейнере нашли мертвого младенца

В Краматорске в мусорном контейнере нашли мертвого младенца

Киев • УНН

 • 9088 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 января. УНН. В Краматорске в мусорном контейнере нашли мертвого младенца. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.

Сегодня в 8:00 утра было найдено тело мертвого новорожденного ребенка, который находился в мусорном баке. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Так, 6 января около 8:00 утра в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая работает дворником, в том, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Информация подтвердилась - в одном из дворов по ул.Парковая находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном контейнере.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, 17 декабря в детскую больницу в Покровске Донецкой области родители привезли младенца без признаков жизни, которые не могли объяснить, что произошло с ребенком.

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