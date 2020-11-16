У Краматорську 20-річний на "копійці" скоїв смертельний наїзд на дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Розпочато досудове розслідування за фактом ДТП у місті Краматорську, де молодий водій без водійського посвідчення збив 8-річного, від чого той помер. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
"Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 15 листопада 2020 року у місті Краматорську (ч. 2 ст. 286 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 20-річний місцевий мешканець, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ-2101, що належить родині знайомої, без водійського посвідчення здійснив наїзд на 8-річного хлопця, який переходив дорогу.
"Внаслідок ДТП дитина отримала тяжку черепно-мозкову травму та мозкову кому, від яких померла у лікарні. Наразі водія затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві за вихідні сталося 109 дорожньо-транспортних пригод.