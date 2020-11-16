В Краматорске 20-летний на "копейке" совершил смертельный наезд на ребенка

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Начато досудебное расследование по факту ДТП в городе Краматорске, где молодой водитель без водительского удостоверения сбил 8-летнего, от чего тот скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 ноября 2020 года в городе Краматорске (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 20-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2101, принадлежащий семье знакомой, без водительского удостоверения совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу.

"В результате ДТП ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму и мозговую кому, от которых скончалась в больнице. Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве за выходные произошло 109 дорожно-транспортных происшествий.

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