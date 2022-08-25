У Кракові відкриють центр для українців UkrArtHub
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Кракові (Польща) сьогодні відбудеться відкриття центру для українців UkrArtHub - новостворений український інтеграційно-освітній центр, інформує УНН з посиланням на UAinKrakow.pl.
Деталі
Захід відбудеться 25 серпня о 19:30 за адресою Garbarska 2. В Центрі регулярно відбуватимуться:
• навчальні заняття для дітей (0-3 класи у формі занять для дітей вдома з української, англійської та польської мов);
• заняття з окремих предметів для дітей різного віку;
• вивчення польської мови для дітей, підлітків, дорослих та людей похилого віку;
• мистецькі заняття та майстер-класи для дітей та дорослих;
• розмовні клуби;
• уроки та обговорення;
• інші культурні, мистецькі та освітні заходи, які сприятимуть інтеграції українців, що прибули до Кракова.
Фонд масових видовищ з 2014 року в Польщі та за її межами реалізує проєкти за підтримки міських, воєводських та міністерських відомств. Це культурні та інтеграційні заходи.
З 24 лютого 2022 року фонд допомагає Україні в медичній та військовій сферах. Станом на 22 серпня 2022 року було відправлено 84 автівки з адресною допомогою для українських госпіталів та військових частин, які розташовані або дислокуються в усіх регіонах України. Наразі Фонд масових видовищ зібрав і пожертвував понад 3 мільйони злотих допомоги Україні.
Доповнення
У Польщі відкрили центр «Пліч-о-пліч», який допомагатиме українським біженцям консультаціями та надаватиме психологічну підтримку.