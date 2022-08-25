В Кракове откроют центр для украинцев UkrArtHub

Детали

Мероприятие состоится 25 августа в 19:30 по адресу Garbarska 2. В Центре будут регулярно проходить:

• учебные занятия для детей (0-3 класса в форме занятий для детей дома по украинскому, английскому и польскому языкам);

• занятия по отдельным предметам для детей всех возрастов;

• изучение польского языка для детей, подростков, взрослых и пожилых людей;

• художественные занятия и мастер-классы для детей и взрослых;

• разговорные клубы;

• уроки и обсуждения;

• другие культурные, художественные и образовательные мероприятия, которые будут способствовать интеграции прибывших в Краков украинцев.

Фонд массовых зрелищ с 2014 года в Польше и за ее пределами реализует проекты при поддержке городских, воеводских и министерских ведомств. Это культурные и интеграционные мероприятия.

С 24 февраля 2022-го фонд помогает Украине в медицинской и военной сферах. По состоянию на 22 августа 2022-го было отправлено 84 автомобиля с адресной помощью для украинских госпиталей и воинских частей, которые расположены или дислоцируются во всех регионах Украины. В настоящее время Фонд массовых зрелищ собрал и пожертвовал более 3 миллионов злотых помощи Украине.

Дополнение

В Польше открыли центр «Пліч-о-пліч», который будет помогать украинским беженцам консультациями и будет оказывать психологическую поддержку.