У Козині пограбували президента асоціації спортивної травматології
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Козині Обухівського району на Київщині пограбували будинок керівника відділу спортивної та балетної травми Інституту травматології та ортопедії НАМН України, президента Української асоціації спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
П’ятеро невстановлених чоловіків у масках перелізли через паркан на територію приватного домоволодіння, де напали на охоронця та зв’язали його.
Після чого проникли до житлового будинку, де в той момент перебувала домогосподарка та донька господаря (2012 року народження). Зловмисники закрили їх у вбиральні.
Після цього грабіжники виявили сейф та відкрили його. За попередніми даними, їм вдалося заволодіти коштами на суму понад 200 тисяч доларів та коштовностями, вартість яких встановлюється. З награбованим зловмисники з місця події зникли.
Розпочато досудове розслідування (ст. 186 КК України - грабіж).
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