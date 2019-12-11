В Козине ограбили президента ассоциации спортивной травматологии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Козине Обуховского района Киевской области ограбили дом руководителя отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Пятеро неустановленных мужчин в масках перелезли через забор на территорию частного домовладения, где напали на охранника и связали его.
После чего проникли в жилой дом, где в тот момент находилась домохозяйка и дочь хозяина (2012 года рождения). Злоумышленники закрыли их в туалете.
После этого грабители обнаружили сейф и открыли его. По предварительным данным, им удалось завладеть средствами на сумму свыше 200 тысяч долларов и драгоценностями, стоимость которых устанавливается. С награбленным злоумышленники с места происшествия скрылись.
Начато досудебное расследование (ст. 186 УК Украины - грабеж).
Напомним, в Одессе в кафе обокрали прокурора.