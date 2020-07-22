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У Костянтинівці неповнолітній розстріляв двох чоловіків, захищаючи батька

У Костянтинівці неповнолітній розстріляв двох чоловіків, захищаючи батька

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У Костянтинівці Донецької області ввечері 21 липня в результаті стрілянини один чоловік загинув, а інший отримав поранення. Як стало відомо УНН з власних джерел у правоохоронних органах, у скоєнні злочину підозрюють неповнолітнього.

Ввечері до поліції звернувся чоловік, житель Костянтинівки, який повідомив, що, перебуваючи вдома, почув постріли, а коли вийшов на вулицю, то на перехресті вулиць неподалік виявив вбитим свого знайомого та пораненим ще одного чоловіка.

Особи загиблого та пораненого були встановлені – обидва жителі Краматорська. Поранений був госпіталізований.

У результаті проведених слідчих дій було встановлено, що стріляв 15-річний син чоловіка, який звернувся до поліції. За попередньою інформацією, загиблий з товаришем приїхали "вибити" борг з батька хлопця. Але неповнолітній втрутився у ситуацію, прагнучи захистити батька, та, схопивши мисливську рушницю, здійснив два постріли.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у Запоріжжі сталося вбивство в будинку престарілих.

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