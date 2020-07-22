У Костянтинівці неповнолітній розстріляв двох чоловіків, захищаючи батька
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Костянтинівці Донецької області ввечері 21 липня в результаті стрілянини один чоловік загинув, а інший отримав поранення. Як стало відомо УНН з власних джерел у правоохоронних органах, у скоєнні злочину підозрюють неповнолітнього.
Ввечері до поліції звернувся чоловік, житель Костянтинівки, який повідомив, що, перебуваючи вдома, почув постріли, а коли вийшов на вулицю, то на перехресті вулиць неподалік виявив вбитим свого знайомого та пораненим ще одного чоловіка.
Особи загиблого та пораненого були встановлені – обидва жителі Краматорська. Поранений був госпіталізований.
У результаті проведених слідчих дій було встановлено, що стріляв 15-річний син чоловіка, який звернувся до поліції. За попередньою інформацією, загиблий з товаришем приїхали "вибити" борг з батька хлопця. Але неповнолітній втрутився у ситуацію, прагнучи захистити батька, та, схопивши мисливську рушницю, здійснив два постріли.
Наразі триває досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у Запоріжжі сталося вбивство в будинку престарілих.