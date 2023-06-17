У Костянтинівці на Донеччині внаслідок удару ворога поранено 9-річну дівчинку та жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Костянтинівці Донецької області внаслідок артобстрілу поранено 9-річну дитину та жінку. Як повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора за даним фактом розпочато розслідування.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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За даними слідства, 17 червня, близько 10:20, війська рф здійснили чергову атаку на Костянтинівку.
«Внаслідок влучання снарядів по приватному сектору зазнала поранень 9-річна дівчинка. У неї діагностовано закриті травми грудної клітини і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла. Також до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила жінка 57 років. Наразі стан постраждалих оцінюють як стабільний», - повідомили в ОГПУ.
В результаті обстрілів у місті пошкоджено 11 житлових будинків, а також гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі. За попередніми даними, населений пункт обстріляли зі ствольної артилерії.