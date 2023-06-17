В Константиновке Донецкой области в результате удара врага ранены 9-летняя девочка и женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Константиновке Донецкой области в результате артобстрела ранены 9-летний ребенок и женщина. Как сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора по данному факту начато расследование.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Детали
По данным следствия, 17 июня, около 10:20, войска рф совершили очередную атаку на Константиновку.
«В результате попадания снарядов по частному сектору получила ранения 9-летняя девочка. У нее диагностированы закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела. Также в больницу с осколочным ранением ноги попала женщина 57 лет. В настоящее время состояние пострадавших оценивают как стабильное», - сообщили в ОГПУ.
В результате обстрелов в городе повреждены 11 жилых домов, а также гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети. По предварительным данным, населенный пункт обстреляли из ствольной артиллерии.