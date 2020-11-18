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У коронавірусній лікарні в Москві стався вибух

У коронавірусній лікарні в Москві стався вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У лікарні для хворих коронавірусом у Комунарці у Новій Москві стався вибух. За даними екстрених служб, причиною став розрив труби з киснем, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Стався розрив магістралі кисневого постачання модулів без спалаху і обвалень. За попередніми даними, постраждалих немає", - сказав співрозмовник агентства.

Хворих в корпусі лікарні в Комунарці, де розірвало трубу, не було, він знаходиться на реконструкції, сказав співрозмовник агентства. Він також повідомив, що, за попередньою інформацією, даний інцидент на роботі лікарні не позначився.

"Він стався в тимчасовому корпусі", - повідомило джерело.

За його даними, в результаті розриву труби була пошкоджена обшивка корпусу. Пожежі після розриву труби не було.

Раніше в російських новинних Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що в лікарні стався вибух. Також ЗМІ показали відео задимлення.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Росздравнадзор проведе перевірку за фактом вибуху труби з киснем в корпусі лікарні.

Як повідомляв УНН, лікарня в Комунарці примітна тим, що сюди привозять більшість пацієнтів з підозрою на COVID-19 в Москві, і її 24 березня відвідав президент РФ Володимир Путін. Після цього, у головлікаря лікарні виявили коронавірус.

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