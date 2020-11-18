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В коронавирусной больнице в Москве произошел взрыв

В коронавирусной больнице в Москве произошел взрыв

Киев  •  УНН

 • 17190 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В больнице для больных коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве произошел взрыв. По данным экстренных служб, причиной стал разрыв трубы с кислородом, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений. По предварительным данным, пострадавших нет”, — сказал собеседник агентства.

Больных в корпусе больницы в Коммунарке, где разорвало трубу, не было, он находится на реконструкции, сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что, по предварительной информации, данный инцидент на работе больницы не отразился.

“Он произошел во временном корпусе”, — сообщил источник.
По его данным, в результате разрыва трубы была повреждена обшивка корпуса. Пожара после разрыва трубы не было.

Ранее в российских новостных Telegram-каналах появилась информация о том, что в больнице произошел взрыв. Также СМИ показали видео задымления.

Согласно сообщениям СМИ, росздравнадзор проведет проверку по факту взрыва трубы с кислородом в корпусе больницы.

Как сообщал УНН, больница в Коммунарке примечательна тем, что сюда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19 в Москве, и ее 24 марта посетил президент РФ Владимир Путин. После этого, у главврача больницы обнаружили коронавирус.

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