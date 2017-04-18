У Кореї розповіли, коли стартує естафета олімпійського вогню Ігор-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Олімпійський вогонь зимових Ігор-2018 прибуде з Греції в корейський Інчхон 1 листопада 2017 року. Про це повідомляє офіційних сайт Олімпіади в Пхьончхані, передає УНН.
Так, 1 листопада олімпійський вогонь, який за тиждень до цього запалять в грецькій Олімпії, прибуде до корейського міста Інчхон.
Після цього вогонь упродовж 101 дня подорожуватиме по 17 містах та провінціях Південної Кореї.
До естафети олімпійського вогню залучать 7,5 тис. факелоносців. Проте особу останнього факелоносця, який запалить вогонь на олімпійському стадіоні, оголосять у день відкриття Олімпіади – 9 лютого.
Зазначається, що олімпійська чемпіонка з фігурного катання Юна Кім, яка є почесним послом Ігор-2018, візьме участь у церемонії запалення вогню в Греції 24 жовтня.
Як повідомляв УНН, 9 лютого 2017 року в Південній Кореї презентували олімпійський факел до зимових Ігор-2018.