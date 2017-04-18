В Корее рассказали, когда стартует эстафета олимпийского огня Игр-2018

Так, 1 ноября олимпийский огонь, который за неделю до этого зажгут в греческой Олимпии, прибудет в корейский город Инчхон.

После этого огонь в течение 101 дня будет путешествовать по 17 городам и провинциям Южной Кореи.

К эстафете олимпийского огня привлекут 7,5 тыс. факелоносцев. Однако имя последнего факелоносца, который зажжет огонь на олимпийском стадионе, объявят в день открытия Олимпиады — 9 февраля.

Отмечается, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юна Ким, которая является почетным послом Игр-2018, примет участие в церемонии зажжения огня в Греции 24 октября.

Как сообщал УНН, 9 февраля 2017 года в Южной Корее представили олимпийский факел к зимним Играм-2018.