МОЗ надійшло 27 тис. дзвінків через COVID-19: скарги на сімейних лікарів та проблеми з ПЛР-тестами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. До контактного центру МОЗ щодо коронавірусної хвороби надійшло близько 27 тисяч дзвінків, найчастіше люди скаржаться на неможливість здати ПЛР-тест та на роботу сімейних лікарів. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.
"З початку роботи контактного центру, станом на зараз, надійшло близько 27 тисяч дзвінків, з яких 7631 дзвінок було оброблено в автоматичному режимі", - додав Кучер.
Також він додав, що найчастіше люди телефонують, щоб поскаржитися на роботу сімейних лікарів, а також скарги на неможливість здати ПЛР-тест.
До ТОП-5 регіонів, де найбільше зареєстровано звернень від загальної кількості дзвінків, увійшли:
▪️ Київська область 22%,
▪️ місто Київ 9%,
▪️ Дніпропетровська область – 9%,
▪️ Харківська область 7%,
▪️ Черкаська область – 6%.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.