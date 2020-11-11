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4 марта, 09:55 • 98207 просмотра

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Минздраву поступило 27 тыс. звонков из-за COVID-19: жалобы на семейных врачей и проблемы с ПЦР-тестами

Минздраву поступило 27 тыс. звонков из-за COVID-19: жалобы на семейных врачей и проблемы с ПЦР-тестами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В контактный центр Минздрава касательно коронавирусной болезни поступило около 27 тысяч звонков, чаще всего люди жалуются на невозможность сдать ПЦР-тест и на работу семейных врачей. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.

"С начала работы контактного центра, по состоянию на сейчас, поступило около 27 тысячи звонков, из которых 7631 звонок было обработано в автоматическом режиме", - добавил Кучер.

Также он добавил, что чаще всего люди звонят, чтобы пожаловаться на работу семейных врачей, а также жалобы на невозможность сдать ПЦР-тест.

В ТОП-5 регионов, где больше всего зарегистрировано обращений от общего количества звонков, вошли:

▪️ Киевская область 22%,
▪️ город Киев 9%,
▪️ Днепропетровская область - 9%,
▪️ Харьковская область 7%,
▪️ Черкасская область - 6%.

Напомним, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тысяч.

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