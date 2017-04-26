У Конотопі представники "Українського вибору" обговорили виконання мінських угод

Як повідомляється, учасники зборів відзначили, що відповідальність за невиконання Києвом мінських угод (зобов'язань, які Україна взяла на себе в Мінську), цілком і повністю лежить на "партії війни", яка блокує в ВР прийняття законів, передбачених "Комплексом заходів щодо виконання Мінських угод". Більш того, під тиском "партії війни" приймаються такі рішення, які суперечать Мінським угодами і прийнятій урядом стратегії реінтеграції Донбасу. Так, рішення РНБОУ про припинення транспортного сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей, спрямоване на повну ізоляцію регіону, запускає процес соціально-економічного відторгнення від України цих територій.

"Як припинити бойові дії на Донбасі, як зупинити кровопролиття, як повернути додому наших хлопців, як об'єднати український народ, як "зшити" країну... На всі ці питання є відповіді. Це "мирний план", який сьогодні експерти і політики називають "мирним планом Медведчука". Це стратегія дій, комплекс заходів, які спрямовані на відновлення миру в Україні і збереження територіальної цілісності", - сказав заступник голови руху" Український вибір - Право народу" Юрій Загородній.

Як повідомляє прес-служба руху, "мирний план" не обмежується одним лише "Комплексом заходів щодо виконання Мінських угод", а покликаний вирішити не тільки першочергові завдання - припинити збройне протистояння і реінтегрувати Донбас. План, як повідомляється, розрахований на майбутнє, тому передбачає і відновлення економіки, і ефективну боротьбу з корупцією, і впровадження інститутів прямої демократії.

"Виконавши "мирний план", ми зможемо перейти до реалізації стратегії національного успіху - стратегії, спрямованої на об'єднання країни шляхом стимулювання самоврядування та ініціатив місцевих громад. Така політика гарантує досягнення успіху не тільки будь-якого окремого регіону, а й країни в цілому", - резюмував Ю.Загородній.

У прес-службі руху заявили, що вирішальну роль в реалізації цієї стратегії має відіграти уряд національної єдності, який, представляючи усі регіони і відстоюючи інтереси всіх громадян України, зможе "зшити" країну і вивести її з кризи.

Після обговорення ситуації в країні учасники зборів прийняли резолюцію, в якій зажадали від президента, уряду і Верховної Ради "забезпечити неухильне виконання Мінських угод, зупинити кровопролиття на Донбасі, відновити територіальну цілісність країни, "зшити" її, не допустити втрати економічного суверенітету України і її незалежності як держави".