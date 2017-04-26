В Конотопе представители "Украинского выбора" обсудили выполнение минских соглашений

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35405 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100773 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153013 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115059 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115710 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112088 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103981 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106974 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103486 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152731 просмотра

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В Конотопе представители "Украинского выбора" обсудили выполнение минских соглашений

В Конотопе представители "Украинского выбора" обсудили выполнение минских соглашений

Киев  •  УНН

 • 9888 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня в Конотопе состоялось собрание актива общественного движения “Украинский выбор — Право народа” и представителей общественных объединений Сумской области, посвященное вопросам выполнения Минских соглашений, мирному урегулированию конфликта на Донбассе и социально-экономической ситуации в стране, передает УНН со ссылкой на пресс-службу общественного движения.

Как сообщается, участники собрания отметили, что ответственность за невыполнение Киевом Минских соглашений (обязательств, которые Украина взяла на себя в Минске), целиком и полностью лежит на “партии войны”, блокирующей в ВР принятие законов, предусмотренным “Комплексом мер по выполнению Минских соглашений”. Более того, под давлением “партии войны” принимаются такие решения, которые противоречат Минским соглашениям и принятой правительством стратегии реинтеграции Донбасса. Так, решение СНБОУ о прекращении транспортного сообщения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, направленное на полную изоляцию региона, запускает процесс социально-экономического отторжения от Украины этих территорий.

“Как прекратить боевые действия на Донбассе, как остановить кровопролитие, как вернуть домой наших ребят, как объединить украинский народ, как „сшить“ страну... На все эти вопросы есть ответы. Это „мирный план“, который сегодня эксперты и политики называют „мирным планом Медведчука“. Это стратегия действий, комплекс мер, которые направлены на восстановление мира в Украине и сохранение территориальной целостности”, — сказал заместитель председателя движения "Украинский выбор — Право народа" Юрий Загородний.

Как сообщает пресс-служба движения, “мирный план” не ограничивается одним лишь “Комплексом мер по выполнению Минских соглашений”, потому что призван решить не только первоочередные задачи — прекратить вооруженное противостояние и реинтегрировать Донбасс. План, как сообщается, рассчитан на будущее, поэтому предполагает и восстановление экономики, и эффективную борьбу с коррупцией, и внедрение институтов прямой демократии.

“Выполнив „мирный план“, мы сможем перейти к реализации стратегии национального успеха — стратегии, направленной на объединение страны путем стимулирования самоуправления и инициатив местных общин. Такая политика гарантирует достижение успеха не только любому отдельному региону, но и стране в целом”, — резюмировал Ю.Загородний.

В пресс-службе движения заявили, что решающую роль в реализации этой стратегии должно сыграть правительство национального единства, которое, представляя все регионы и отстаивая интересы всех граждан Украины, сможет “сшить” страну и вывести ее из кризиса.

После обсуждения ситуации в стране участники собрания приняли резолюцию, в которой потребовали от президента, правительства и Верховной Рады “обеспечить неукоснительное выполнение Минских соглашений, остановить кровопролитие на Донбассе, восстановить территориальную целостность страны, „сшить“ ее, не допустить потери экономического суверенитета Украины и ее независимости как государства”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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