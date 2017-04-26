В Конотопе представители "Украинского выбора" обсудили выполнение минских соглашений

Как сообщается, участники собрания отметили, что ответственность за невыполнение Киевом Минских соглашений (обязательств, которые Украина взяла на себя в Минске), целиком и полностью лежит на “партии войны”, блокирующей в ВР принятие законов, предусмотренным “Комплексом мер по выполнению Минских соглашений”. Более того, под давлением “партии войны” принимаются такие решения, которые противоречат Минским соглашениям и принятой правительством стратегии реинтеграции Донбасса. Так, решение СНБОУ о прекращении транспортного сообщения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, направленное на полную изоляцию региона, запускает процесс социально-экономического отторжения от Украины этих территорий.

“Как прекратить боевые действия на Донбассе, как остановить кровопролитие, как вернуть домой наших ребят, как объединить украинский народ, как „сшить“ страну... На все эти вопросы есть ответы. Это „мирный план“, который сегодня эксперты и политики называют „мирным планом Медведчука“. Это стратегия действий, комплекс мер, которые направлены на восстановление мира в Украине и сохранение территориальной целостности”, — сказал заместитель председателя движения "Украинский выбор — Право народа" Юрий Загородний.

Как сообщает пресс-служба движения, “мирный план” не ограничивается одним лишь “Комплексом мер по выполнению Минских соглашений”, потому что призван решить не только первоочередные задачи — прекратить вооруженное противостояние и реинтегрировать Донбасс. План, как сообщается, рассчитан на будущее, поэтому предполагает и восстановление экономики, и эффективную борьбу с коррупцией, и внедрение институтов прямой демократии.

“Выполнив „мирный план“, мы сможем перейти к реализации стратегии национального успеха — стратегии, направленной на объединение страны путем стимулирования самоуправления и инициатив местных общин. Такая политика гарантирует достижение успеха не только любому отдельному региону, но и стране в целом”, — резюмировал Ю.Загородний.

В пресс-службе движения заявили, что решающую роль в реализации этой стратегии должно сыграть правительство национального единства, которое, представляя все регионы и отстаивая интересы всех граждан Украины, сможет “сшить” страну и вывести ее из кризиса.

После обсуждения ситуации в стране участники собрания приняли резолюцию, в которой потребовали от президента, правительства и Верховной Рады “обеспечить неукоснительное выполнение Минских соглашений, остановить кровопролитие на Донбассе, восстановить территориальную целостность страны, „сшить“ ее, не допустить потери экономического суверенитета Украины и ее независимости как государства”.