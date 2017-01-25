У конгресі США внесли пропозицію заборонити Д.Трампу першим застосовувати ядерну зброю

Відповідний законопроект був внесений до Конгресу 24 січня 2017 року.

Законопроект вводить заборону на нанесення першого ядерного удару “без оголошення війни Конгресом”. Автори проекту зазначають, що проблема ядерної зброї стала “більш актуальною” після вступу на посаду президента США Д.Трампа, який “має право розпочати ядерну війну в будь-який момент”.

Сенатор Е.Маркі зазначив, що раніше Д.Трамп повідомляв, що буде розглядати питання нанесення ядерного удару по терористах.