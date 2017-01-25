В конгрессе США внесли предложение запретить Д.Трампу первым применять ядерное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс 24 января 2017.
Законопроект вводит запрет на нанесение первого ядерного удара "без объявления войны Конгрессом". Авторы проекта отмечают, что проблема ядерного оружия стала "более актуальной" после вступления в должность президента США Д.Трамп, который "имеет право начать ядерную войну в любой момент".
Сенатор Е.Марки отметил, что ранее Д.Трамп сообщал, что будет рассматривать вопрос нанесения ядерного удара по террористам.