У Конгресі США розпочали ще одне розслідування проти Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Демократи в Конгресі США розпочали розслідування проти президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з приводу звільнення посадовця Держдепу, який розслідував діяльність державного секретаря Майка Помпео. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
“Демократи розпочали розслідування щодо звільнення президентом Дональдом Трампом зі служби посадовця Державного департаменту. Генеральний інспектор Стів Лінік розслідував держсекретаря Майка Помпео за підозрою у зловживанні службовим становищем”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що він був звільнений в п’ятницю. Цей крок викликав гнівну критику з боку високопоставлених демократів у Конгресі.
Вони звинуватили Трампа в помсті проти державних службовців, які хочуть притягнути його адміністрацію до відповідальності.
Колишній прокурор був призначений попередником Трампа Бараком Обамою для нагляду за витратами та виявлення безгосподарності в державному департаменті.
У суботу демократи в комітетах з питань зовнішніх зв’язків Палати та Сенату поставили під сумнів терміни відставки Лініка та оголосили негайне розслідування.
Вони сказали, що Лінік “відкрив розслідування факту протиправних дій самим секретарем Помпео”, додавши, що його звільнення було “розроблене для захисту секретаря Помпео від особистої відповідальності”.
Лінік розпочав розслідування звинувачень у тому, що Помпео неправильно використовував персонал для проведення особистих доручень.
Нагадаємо, Сенат, в якому республіканці мають більшість, 5 лютого виправдав президента США в рамках процедури імпіченту.