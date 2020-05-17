В Конгрессе США начали еще одно расследование против Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Демократы в Конгрессе США начали расследование против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по поводу увольнения чиновника Госдепа, который расследовал деятельность государственного секретаря Майка Помпео. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Демократы начали расследование в отношении увольнения президентом Дональдом Трампом со службы чиновника Государственного департамента. Генеральный инспектор Стив Линик расследовал госсекретаря Майка Помпео по подозрению в злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он был уволен в пятницу. Этот шаг вызвал гневную критику со стороны высокопоставленных демократов в Конгрессе.
Они обвинили Трампа в мести против государственных служащих, которые хотят привлечь его администрацию к ответственности.
Бывший прокурор был назначен предшественником Трампа Бараком Обамой для наблюдения за затратами и выявления бесхозяйственности в государственном департаменте.
В субботу демократы в комитетах по внешним связям Палаты и Сената поставили под сомнение сроки отставки Линика и объявили немедленное расследование.
Они сказали, что Линик "открыл расследование факта противоправных действий самим секретарем Помпео", добавив, что его увольнение было "разработано для защиты секретаря Помпео от личной ответственности".
Линик начал расследование обвинений в том, что Помпео неправильно использовал персонал для проведения личных поручений.
Напомним, Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента США в рамках процедуры импичента.