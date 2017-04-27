У конгресі США прозвітували про пошуки життя за межами Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Член комітету з науки, космосу і технології США Ламар Сміт відзвітувався в конгресі США про пошуки життя за межами Землі, передає УНН з посиланням на SpaceRef.
Л.Сміт зазначив, що сьогодні можливо спостереження планет, які можуть носити життя. Раніше в цьому місяці вчені оголосили про перше виявлення атмосфери навколо земної планети поза нашої сонячної системи. Це важливий крок до того, щоб визначити, чи існує там якась форма життя.
Також він зазначив, що навіть в нашій Сонячній системі вчені знайшли інтригуючі можливості проживання. NASA нещодавно оголосило про відкриття газоподібного водню в струменях, що стріляють з крижаної поверхні Енцелада супутника Сатурна.
Л.Сміт сподівається, що NASA знайде аналогічні умови, коли відправить космічний апарат для дослідження місяця Юпітера “Європа”, де вчені виявили плауноподібні особливості.
"Закон про санкціонування перехідного періоду НАСА 2017 року, який президент Трамп підписав минулого місяця, гарантує продовження американського лідерства в астробіології і пошуку життя", - зазначив Л.Сміт.
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