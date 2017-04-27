В конгрессе США отчитались о поисках жизни за пределами Земли
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Член комитета по науке, космосу и технологии США Ламар Смит отчитался в конгрессе США о поисках жизни за пределами Земли, передает УНН со ссылкой на SpaceRef.
Л.Смит отметил, что сегодня возможно наблюдение планет, которые могут носить жизнь. Ранее в этом месяце ученые объявили о первом обнаружении атмосферы вокруг земного планеты вне нашей солнечной системы. Это важный шаг к тому, чтобы определить, существует ли там какая-то форма жизни.
Также он отметил, что даже в нашей Солнечной системе ученые нашли интригующие возможности размещения. NASA недавно объявило об открытии газообразного водорода в струях, что стреляют из ледяной поверхности Энцелада спутника Сатурна.
Л.Смит надеется, что NASA найдет аналогичные условия, когда отправит космический аппарат для исследования луны Юпитера "Европа", где ученые обнаружили плаунообразные особенности.
"Закон о санкционировании переходного периода НАСА 2017 года, который президент Трамп подписал в прошлом месяце, гарантирует продолжение американского лидерства в астробиологии и поиска жизни", - отметил Л.Смит.
Напомним, Маск поставил перед SpaceX новую задачу .