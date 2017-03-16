У Конгресі США не знайшли доказів прослуховування телефонів Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу США заявляють про відсутність доказів, які б підтверджували звинувачення президента країни Дональда Трампа на адресу його попередника Барака Обами у прослуховуванні його телефонів під час виборчої кампанії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Ми не маємо жодних доказів того, що це відбувалось. Я не думаю, що "Вежа Трампа" справді прослуховувалась ”, - заявив голова комітету Девін Нуньєс.
Аналогічну заяву зробив інший член комітету, представник Демократичної партії Адам Шифф.
“До цього моменту я не бачив доказів на користь звинувачень президента Трампа на адресу попередника в тому, що він прослуховував його або його союзників у “Вежі Трампа”, — заявив А.Шифф на прес-конференції.
Нагадаємо, Д.Трамп заявив, що дізнався про прослуховування його розмов із засобів масової інформації, зокрема з публікації в газеті New York Times.
Раніше речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що слова президента про прослуховування його розмов не варто розуміти буквально.