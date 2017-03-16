В Конгрессе США не нашли доказательств прослушивания телефонов Д.Трампа

"У нас нет никаких доказательств того, что это происходило. Я не думаю, что "Башня Трампа" действительно прослушивалась", - заявил председатель комитета Девин Нуньес.

Аналогичное заявление сделал другой член комитета, представитель Демократической партии Адам Шифф.

"До этого момента я не видел доказательств в пользу обвинений президента Трампа в адрес предшественника в том, что он прослушивал его или его союзников в "Башне Трампа", - заявил А.Шифф на пресс-конференции.

Напомним, Д.Трамп заявил, что узнал о прослушивании его разговоров из средств массовой информации, в том числе из публикации в газете New York Times.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что слова президента о прослушивании его разговоров не следует понимать буквально.