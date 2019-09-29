У Конгресі хочуть отримати доступ до стенограми розмов Трампа і Путіна

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 10336 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 24103 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 39257 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 87426 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 64948 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 59300 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 279426 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 173629 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141419 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141983 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.5м/с
36%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 53944 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 72176 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 67562 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 21675 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 37116 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 87375 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 279386 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 221030 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 336122 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 352784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 3306 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 7852 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 7140 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 13018 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 72587 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У Конгресі хочуть отримати доступ до стенограми розмов Трампа і Путіна

Київ • УНН

 • 10500 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Конгрес має намір отримати доступ до розмов президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими світовими лідерами. Про це заявив у неділю голова Розвідувального комітету Палати представників США Адам Шифф, посилаючись на побоювання республіканців з приводу можливого завдання шкоди національній безпеці, передає УНН з посиланням на Reuters.

У Конгресі хочуть отримати доступ до стенограми розмов Трампа і Путіна

"Я думаю, що першорядна необхідність тут полягає в захисті національної безпеки Сполучених Штатів і з'ясуванні, чи не підривав президент нашу безпеку і в розмовах з іншими світовими лідерами, і зокрема з Путіним...", - сказав демократ Адам Шифф в інтерв'ю телеканалу NBC "Зустріч з пресою".

Після скарги заявника про те, що Трамп попросив Президента України надати йому політичну підтримку, яка могла б допомогти йому переобратися, законодавці розслідують побоювання, що дії Трампа поставили під загрозу національну безпеку і цілісність виборів в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від Зеленського вимагають оприлюднити стенограми всіх телефонних розмов з Путіним

У скарзі заявника процитовано телефонний дзвінок, в якому Трамп попросив Президента Володимира Зеленського почати розслідування щодо колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. Хантер Байден увійшов до ради директорів української газової компанії.

Телефонний дзвінок від 25 липня надійшов незабаром після того, як Сполучені Штати заморозили майже 400 мільйонів доларів США на надання допомоги Україні, викликавши занепокоєння тим, що Трамп використовував гроші платників податків, вже затверджені Конгресом, як важіль для отримання особистої політичної вигоди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,281.75
Tesla
$250.76
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,240.50
Ethereum
$1,570.93