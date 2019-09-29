У Конгресі хочуть отримати доступ до стенограми розмов Трампа і Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Конгрес має намір отримати доступ до розмов президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими світовими лідерами. Про це заявив у неділю голова Розвідувального комітету Палати представників США Адам Шифф, посилаючись на побоювання республіканців з приводу можливого завдання шкоди національній безпеці, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Я думаю, що першорядна необхідність тут полягає в захисті національної безпеки Сполучених Штатів і з'ясуванні, чи не підривав президент нашу безпеку і в розмовах з іншими світовими лідерами, і зокрема з Путіним...", - сказав демократ Адам Шифф в інтерв'ю телеканалу NBC "Зустріч з пресою".
Після скарги заявника про те, що Трамп попросив Президента України надати йому політичну підтримку, яка могла б допомогти йому переобратися, законодавці розслідують побоювання, що дії Трампа поставили під загрозу національну безпеку і цілісність виборів в США.
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У скарзі заявника процитовано телефонний дзвінок, в якому Трамп попросив Президента Володимира Зеленського почати розслідування щодо колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. Хантер Байден увійшов до ради директорів української газової компанії.
Телефонний дзвінок від 25 липня надійшов незабаром після того, як Сполучені Штати заморозили майже 400 мільйонів доларів США на надання допомоги Україні, викликавши занепокоєння тим, що Трамп використовував гроші платників податків, вже затверджені Конгресом, як важіль для отримання особистої політичної вигоди.