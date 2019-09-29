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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Конгрессе хотят получить доступ к стенограмме разговоров Трампа и Путина

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Конгресс намерен получить доступ к разговорам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Об этом заявил в воскресенье председатель Разведывательного комитета Палаты представителей США Адам Шифф, ссылаясь на опасения республиканцев по поводу возможного нанесения ущерба национальной безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Конгрессе хотят получить доступ к стенограмме разговоров Трампа и Путина

"Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в защите национальной безопасности Соединенных Штатов и выяснении, не подрывал ли президент нашу безопасность и в разговорах с другими мировыми лидерами, и в частности с Путиным...", - сказал демократ Адам Шифф в интервью телеканалу NBC "Встреча с прессой".

После жалобы заявителя о том, что Трамп попросил президента Украины оказать ему политическую поддержку, которая могла бы помочь ему переизбраться, законодатели расследуют опасения, что действия Трампа поставили под угрозу национальную безопасность и целостность выборов в США.

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В жалобе заявителя процитирован телефонный звонок, в котором Трамп попросил президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Хантер Байден вошел в совет директоров украинской газовой компании.

Телефонный звонок от 25 июля поступил вскоре после того, как Соединенные Штаты заморозили почти 400 миллионов долларов США на оказание помощи Украине, вызвав обеспокоенность тем, что Трамп использовал деньги налогоплательщиков, уже утвержденные Конгрессом, в качестве рычага для получения личной политической выгоды.

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