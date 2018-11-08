У конфлікт між колективом "Украероруху" та міністерством інфраструктури втрутився спецорган
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вимогу трудового колективу ДП "Украерорух" про недовіру і звільнення керівника Дмитра Бабейчука розглядає Національна служба посередництва і примирення. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури у відповідь на запит УНН.
Колективний трудовий спір зареєстрований в травні поточного року, рішення - очікується, заявили в міністерстві.
"Розгляд колективного трудового спору здійснюється відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і буде завершено прийняттям відповідного рішення", - відзначили в міністерстві.
При цьому, призначення Бабейчука поза конкурсом в міністерстві виправдовують розпорядженням Кабміну, який діяв на час його затвердження на посаді.
Однак, цю інформацію спростовують в Рахунковій палаті. За даними аудиторів, Мінінфраструктури (Бурбак М.Ю.) призначило Бабейчука на посаду директора ДП без проведення конкурсного відбору, до отримання погодження КМУ та Київської ОДА.
"Це є порушенням вимог статті 36 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04. 1999 № 586 (в ред. від 26.10.2014) та пункту 5 Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що перебуває у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою КМУ від 19.03.1993 № 203", - зафіксували аудитори.
Також, Рахункова палата виявила, що протягом останніх трьох років з недотриманням вимог чинного законодавства підприємством було витрачено 69,3 млн грн. Ще 279,85 млн грн становлять неефективні і нерезультативні витрати ДП.