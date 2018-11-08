У конфлікт між колективом "Украероруху" та міністерством інфраструктури втрутився спецорган

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вимогу трудового колективу ДП "Украерорух" про недовіру і звільнення керівника Дмитра Бабейчука розглядає Національна служба посередництва і примирення. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури у відповідь на запит УНН.