В конфликт между коллективом “Украэроруха” и министерством инфраструктуры вмешался спецорган
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Требование трудового коллектива ГП “Украэрорух” о недоверии и увольнении руководителя Дмитрия Бабейчука рассматривает Национальная служба посредничества и примирения. Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры в ответ на запрос УНН.
Трудовой спор зарегистрирован в мае текущего года, решение – ожидается, заявили в министерстве.
“Рассмотрение коллективного трудового спора осуществляется в соответствии с Законом Украины “О порядке решения коллективных трудовых споров (конфликтов) и будет завершено принятием соответствующего решения”, - отметили в министерстве.
При этом, назначение Бабейчука вне конкурса в министерстве оправдывают распоряжением Кабмина, который действовал на время его утверждения в должности.
Однако, эту информацию опровергают в Счетной палате. По данным аудиторов, Мининфраструктуры (Бурбак М.Ю.) назначило Бабейчука на должность директора ГП без проведения конкурсного отбора, до получения согласования КМУ и Киевской ОГА.
“Это является нарушением требований статьи 36 Закона Украины „О местных государственных администрациях“ от 09.04. 1999 г. № 586 (в ред. от 26.10.2014) и пункта 5 Положения о порядке заключения контракта с руководителем предприятия, находящегося в государственной собственности, при найме на работу, утвержденного постановлением КМУ от 19.03.1993 № 203”, — зафиксировали аудиторы.
Также, Счетная палата обнаружила, что в течение последних трех лет с несоблюдением требований действующего законодательства предприятием было потрачено 69,3 млн грн. Еще 279,85 млн грн составляют неэффективные и нерезультативные расходы ГП.