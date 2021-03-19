У комунальних лікарнях Києва вже зайнято понад 74% COVID-ліжок

Цитата:

“Щодоби ми бачимо, яка велика кількість госпіталізованих пацієнтів. За весь період пандемії в лікарнях столиці не було стільки хворих на коронавірус. Зокрема й тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки”, — сказав мер Києва Віталій Кличко.

Деталі

За його словами, загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 3453 хворих на коронавірус. З них 32 дитини. 2433 пацієнтів — у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2852 людини. Під апаратами ШВЛ — 53 хворих.

Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні — понад 74 відсотків.

Він зазначив: якщо раніше більшість госпіталізованих це були люди старшого віку, то тепер більше почали хворіти більш молоді кияни. Чимало пацієнтів — це 30-40-річні жителі столиці.

“У порівнянні із січнем цього року у нас, якщо брати середні цифри: захворюваність збільшилася майже в два рази. І продовжує зростати. Летальність від вірусу — в півтора рази. Тільки останніми днями фіксують від 24 до 30 смертей щодоби”, — сказав мер Києва.

За його словами, кількість госпіталізованих збільшилася у понад два рази. Із них хворих у важкому стані — вдвічі більше, ніж у січні. При цьому 90 відсотків пацієнтів потребують кисневої підтримки.

“Під апаратами ШВЛ перебувають удвічі більше людей. Якщо два місяці тому, в середньому, це було до 25 хворих. То сьогодні — за 50. Заповненість ліжок у січні в Києві була в середньому 30 відсотків. А тепер — понад 74 відсотки!”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,519 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, — 15,8 тисячі, що найбільше з початку року. При цьому кількість госпіталізованих за добу, як і напередодні, 4,4 тисячі.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Київ перемістився у “червону” зону з “помаранчевої”.

У ніч з п’ятниці на суботу, тобто з 00:00 20 березня, у Києві запроваджуються додаткові карантинні обмеження.