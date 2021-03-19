У Києві за добу ще 1210 хворих на коронавірус, померли 24 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За минулу добу в столиці виявили 1210 хворих на коронавірус. Померли 24 людини. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, передає УНН.
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"Кількість хворих на коронавірус у Києві, на жаль, збільшується. 1210 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 24 людини. Усього за період пандемії в столиці 3015 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 151 133", - повідомив Кличко.
Деталі
Серед тих, хто захворіли: 691 жінка віком від 18 до 93 років і 28 дівчаток від одного до 17 років. А також 462 чоловіки віком від 18 до 93 років і 29 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли, зокрема, 28 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 129 пацієнтів. А також - 424 хворих з підозрою на коронавірус. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу в Києві 258 людей. Усього коронавірус подолали 100 804 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 302, в Дніпровському – 201, та в Деснянському районі – 184 випадки.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,519 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15,8 тисячі, що найбільше з початку року. При цьому кількість госпіталізованих за добу, як і напередодні, 4,4 тисячі.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
Київ перемістився у “червону” зону з “помаранчевої”.