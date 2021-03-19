МОЗ: COVID-госпіталізацій більше норми у 10 регіонах, Київ - у "червоній" зоні

КИЇВ. 19 березня. УНН. У десяти регіонах України станом на 19 березня, як і напередодні, перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. З "помаранчевої" зони у "червону" зону за епідситуацією з поширенням коронавірусу за добу перемістився Київ. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.