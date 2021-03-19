МОЗ: COVID-госпіталізацій більше норми у 10 регіонах, Київ - у "червоній" зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У десяти регіонах України станом на 19 березня, як і напередодні, перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. З "помаранчевої" зони у "червону" зону за епідситуацією з поширенням коронавірусу за добу перемістився Київ. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:
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- місті Київ (на 18 березня - 98,7, на 17 березня — 95,5, на 16 березня — 90,3, на 15 березня — 79,3, на 14 березня — 77,2, на 13 березня — 76,7, на 12 березня — 75,4, на 11 березня — 73,7);
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- Вінницькій області (на 18 березня - 130,3, на 17 березня — 131,5, на 16 березня — 136,5, на 15 березня — 122,5, на 14 березня — 122,7, на 13 березня — 123,5, на 12 березня — 123,6, на 11 березня — 121,2);
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- Житомирській області (на 18 березня - 114,4, на 17 березня — 111,9, на 16 березня — 111,9, на 15 березня — 101,3, на 14 березня — 96,0, на 13 березня — 92,3, на 12 березня — 92,6, на 11 березня — 87,6);
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- Закарпатській області (на 18 березня - 94,9, на 17 березня — 97,2, на 16 березня — 98,3, на 15 березня — 87,5, на 14 березня — 86,9, на 13 березня — 86,5, на 12 березня — 87,6, на 11 березня — 87,3);
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- Івано-Франківській області (на 18 березня - 124,8, на 17 березня — 125,8, на 16 березня — 133,1, на 15 березня — 122,3, на 14 березня — 123,4, на 13 березня — 123,6, на 12 березня — 131,3, на 11 березня — 130,5);
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- Київській області (на 18 березня - 69,3, на 17 березня — 67,2, на 16 березня — 65,3);
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- Миколаївській області (на 18 березня - 101,2, на 17 березня — 95,0, на 16 березня — 99,1, на 15 березня — 89,5, на 14 березня — 90,3, на 13 березня — 87,2, на 12 березня — 81,2, на 11 березня — 77,4);
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- Одеській області (на 18 березня - 66,3, на 17 березня — 64,5, на 16 березня — 62,3);
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- Хмельницькій області (на 18 березня - 93,1, на 17 березня — 89,1, на 16 березня — 87,0, на 15 березня — 75,7, на 14 березня — 73,4, на 13 березня — 71,2, на 12 березня — 68,0, на 11 березня — 66,6);
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- Чернівецькій області (на 18 березня - 95,8, на 17 березня — 98,0, на 16 березня — 99,4, на 15 березня — 87,5, на 14 березня — 89,4, на 13 березня — 90,1, на 12 березня — 90,2, на 11 березня — 89,1).
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За добу рівень госпіталізацій став вищим у шести регіонах “небезпечної” зони по COVID-госпіталізаціях — Києві, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Хмельницькій областях.
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 19 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
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- “жовта” — 8 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Чернігівська області.
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- “помаранчева” — 12 регіонів: Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.
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- “червона” — 5 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
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За добу перемістився у “червону” зону з “помаранчевої” Київ. Також у “помаранчеву” зону з "жовтої" перейшла Кіровоградщина.
Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.