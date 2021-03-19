В Киеве за сутки еще 1210 больных коронавирусом, умерли 24 человека

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"Количество больных коронавирусом в Киеве, к сожалению, увеличивается. 1210 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 24 человека. Всего за период пандемии в столице 3015 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 151 133", - сообщил Кличко.

Детали

Среди заболевших: 691 женщина в возрасте от 18 до 93 лет и 28 девочек от одного до 17 лет. А также 462 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 29 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели, в частности, 28 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 129 пациентов. А также - 424 больных с подозрением на коронавирус. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 258 человек. Всего коронавирус преодолели 100 804 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 302, в Днепровском - 201 и в Деснянском районе - 184 случая.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,519 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта, - 15,8 тысячи, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки, как и накануне, 4,4 тысячи.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Киев переместился в "красную" зону из "оранжевой".