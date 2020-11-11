У компанії з податковим боргом 880 тисяч гривень в засновниках – віце-прем’єр Уруський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний та технічний центр "Ротор" має податковий борг 880 245 гривень. Згідно з відкритими даними YouControl віце-премєр-міністр Олег Уруський є одним із його засновників, повідомляє УНН.
Повідомляється також, що основний вид діяльності ТОВ “НДТЦ “Ротор” — ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва. Компанія була створена у 1993 році та станом на 9 листопада 2020 року перебуває в стані припинення з податковим боргом у розмірі 880 тисяч гривень.
Зазначимо, що віце-прем’єр-міністр Олег Уруський у липні цього року очолив новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
Нагадаємо, раніше в експертній організації StateWatch повідомили, що віце-прем’єр-міністр Олег Уруський очолював компанію “Прогрестех-Україна”, центральний офіс якої знаходиться у Москві.