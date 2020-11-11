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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 22836 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 48863 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90592 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98197 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102707 просмотра

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У компании с налоговым долгом 880 тыс. гривен в учредителях - вице-премьер Уруский

У компании с налоговым долгом 880 тыс. гривен в учредителях - вице-премьер Уруский

Киев  •  УНН

 • 17329 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Общество с ограниченной ответственностью “Научно-исследовательский и технический центр ”Ротор" имеет налоговый долг 880 245 гривен. Согласно открытым данным YouControl вице-премьер-министр Олег Уруский является одним из его основателей, сообщает УНН.

Сообщается также, что основной вид деятельности ООО "НИТЦ "Ротор" - ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства. Компания была создана в 1993 году и по состоянию на 9 ноября 2020 года находится в состоянии прекращения с налоговым долгом в размере 880 тыс. гривен.

Отметим, что вице-премьер-министр Олег Уруский в июле этого года возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Напомним, ранее в экспертной организации StateWatch сообщили, что вице-премьер-министр Олег Уруский возглавлял компанию "Прогрестех-Украина", центральный офис которой находится в Москве.

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