У комітеті з соцполітики вважають, що треба ухвалити нинішній проект Бюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Верховна Рада України має ухвалити Державний бюджет на 2020 рік у нинішній редакції, а потім уже вносити в нього зміни відповідно до змін в економіці країни, які виникатимуть після вступу в дію нових ухвалених законів. Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у коментарі журналістам у кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції в Києві, передає корреспондент УНН.
"Думаю, бюджет треба ухвалити в такому вигляді, як є, тому що він буде трансформуватися, в залежності від того, як швидко ми будемо ухвалювати нормативні акти, які будуть впливати на економічний розвиток, і потім його змінювати в ту сторону, в яку будемо отримувати – плюс чи мінус", - зазначила Третьякова.
За її словами, поданий проект Держбюджету-2020 є "консервативним" і не передбачає швидкого зростання, ризиків і ґрунтується на існуючій законодавчій базі.
Нагадаємо, проект Бюджету на 2020 рік може бути змінений під час обговорення між першим і другим читанням, вказав народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.