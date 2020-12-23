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У комітеті ВР з нацбезпеки спростували висловлення недовіри міністру оборони Тарану

Київ • УНН

 • 18362 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не голосував за рішення про висловлення недовіри міністру оборони України Андрію Тарану. Про це у коментарі УНН розповіла заступниця голови комітету, народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла.

У комітеті ВР з нацбезпеки спростували висловлення недовіри міністру оборони Тарану

Раніше вона повідомляла, що цей комітет може ініціювати зміну міністра оборони Андрія Тарана.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно комітет висловив недовіру міністру оборони Тарану, Безугла сказала: "Це неправда. Ми маємо застереження до міністра, але рішення комітету (голосування) не було".

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у коментарі УНН також спростував цю інформацію. "Засідання комітету було на минулому тижні. Питання висловлення недовіри не було, і голосування теж. Так, у комітету є певні питання до Міністерства оборони, але це робочі моменти, які ми постійно вирішуємо. За недовіру комітет не голосував", - сказав голова комітету.

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський поширив інформацію, що комітет ВР з нацбезпеки висловив недовіру міністру оборони Андрію Тарану. Додамо, що нардеп не є членом цього комітету.

Таран очолює Міноборони з 4 березня 2020 року.

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