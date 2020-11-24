У комітеті ВР повідомили, скільки відсотків переселенців придбали житло від початку агресії РФ

“На даний час 62% внутрішньо переміщених осіб винаймають житло за свої власні кошти. 16% проживають з родичами або приймаючими сім’ями, 5% — у гуртожитках, 3% — у центрах компактного проживання ВПО. І тільки 10%, за практично 6 років від початку збройної агресії з боку Російської Федерації, вихідців з автономної республіки Крим і Донецької та Луганської областей стали власниками житла, на новій території”, — зазначив Лубінець.

Політик додав, що на даний час у державі немає загального забезпечення всіх потреб внутрішньо переміщених осіб на житло.

Додамо, що з 14 жовтня переселенців звільнили від туристичного збору за тимчасове житло.

Нагадаємо, у Мін’юсті пояснили, як переселенцям отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі.