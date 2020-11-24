В комитете ВР сообщили, сколько процентов переселенцев приобрели жилье с начала агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. За более чем 6 лет от начала вооруженной агрессии РФ, лишь 10% переселенцев из Крыма и Донбасса сумели приобрести жилье на подконтрольной Украине территории. Об этом во время брифинга рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, передает корреспондент УНН.
“В настоящее время 62% внутренне перемещенных лиц снимают жилье за свои собственные средства. 16% проживают с родственниками или принимающими семьями, 5% — в общежитиях, 3% — в центрах компактного проживания ВПО. И только 10%, за практически 6 лет от начала вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, выходцев из автономной республики Крым и Донецкой и Луганской областей стали владельцами жилья, на новой территории”, — отметил Лубинец.
Политик добавил, что в настоящее время в государстве нет общего обеспечения всех потребностей внутренне перемещенных лиц на жилье.
Добавим, что с 14 октября переселенцев освободили от туристического сбора за временное жилье.
Напомним, в Минюсте объяснили, как переселенцам получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе.