У Колумбії через вибух у відділку загинуло троє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Колумбії через вибух бомби у поліцейському відділку загинуло троє поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Троє поліцейських загинули під час вибуху бомби в п’ятницю ввечері у поліцейському відділку в Колумбії, після того як тисячі людей зібрались для продовження мітингів і спорадичних грабежів, що виникли у столиці (Колумбії - ред.) Боготі", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ще 10 поліцейських було поранено. Сам вибух стався у місті Сантандер-де-Кілічао у південно-західній провінції Каука, яке відоме високим рівнем торгівлі наркотиками та насилля.
Нагадаємо, у Колумбії 21 листопада відбулись акції протесту.
Громадяни висловили невдоволення у зв'язку з політикою адміністрації президента Дуке, а також інформацією про плани провести економічні реформи, що сам колумбійський лідер заперечує. За даними Reuters, тоді у результаті зіткнень з поліцейськими загинули три людини. В акціях протесту взяли участь 207 тисяч людей.
Через це 23 листопада у столиці Колумбії ввели комендантську годину.