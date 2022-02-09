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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Колумбії через сильний зсув загинули щонайменше 14 осіб

У Колумбії через сильний зсув загинули щонайменше 14 осіб

Київ • УНН

 • 21558 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. На заході Колумбії через сильний зсув, спровокований зливами, загинули щонайменше 14 людей, 35 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі 

Мер міста Перейра Карлос Майя підтвердив кількість загиблих, а також попередив, що зберігається загроза зсуву та закликав людей покинути місто.

Зазначається, що чиновники повідомили про зникнення людини після зсуву. Президент Колумбії Іван Дуке висловив співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо 

На Мадагаскарі внаслідок циклону “Батсірай” загинули понад 20 людей.

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