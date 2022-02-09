У Колумбії через сильний зсув загинули щонайменше 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На заході Колумбії через сильний зсув, спровокований зливами, загинули щонайменше 14 людей, 35 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.
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Мер міста Перейра Карлос Майя підтвердив кількість загиблих, а також попередив, що зберігається загроза зсуву та закликав людей покинути місто.
Зазначається, що чиновники повідомили про зникнення людини після зсуву. Президент Колумбії Іван Дуке висловив співчуття родинам загиблих.
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На Мадагаскарі внаслідок циклону “Батсірай” загинули понад 20 людей.