В Колумбии из-за сильного оползня погибли по меньшей мере 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На западе Колумбии из-за сильного оползня, спровоцированного ливнями, погибли по меньшей мере 14 человек, 35 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Мэр города Карлос Перейра Майя подтвердил число погибших, а также предупредил, что сохраняется угроза смещения и призвал людей покинуть город.
Отмечается, что чиновники сообщили об исчезновении человека после оползня. Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования семьям погибших.
Напомним
На Мадагаскаре в результате циклона “Батсирай” погибли более 20 человек.