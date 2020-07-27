У колонії на Кіровоградщині охоронниця покінчила з собою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На території виправної колонії у селі Новий Стародуб на Кіровоградщині співробітниця відділу охорони покінчила з собою під час несення служби. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Відомо, що молодший інспектор відділу охорони (жінка 1993 року народження) заступила на службу та перебувала у приміщенні охоронної вежі. При ній був автомат “АК-74” з якого вона вистрілила собі в голову. Від пострілу жінка загинула на місці.
Відомо також, що в одній з кишень форменого одягу жінки була записка, в якій вона просить нікого не звинувачувати у її смерті.
Слід додати, що у виправній колонії вона пропрацювала менше двох місяців.
Наразі розпочато розслідування, з’ясовуються усі обставини смерті жінки.
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