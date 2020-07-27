В колонии в Кировоградской области охранница покончила с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На территории исправительной колонии в селе Новый Стародуб Кировоградской области сотрудница отдела охраны покончила с собой во время несения службы. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Известно, что младший инспектор отдела охраны (женщина 1993 года рождения) заступила на службу и находилась в помещении охранной башни. При ней был автомат "АК-74" с которого она выстрелила себе в голову. От выстрела женщина погибла на месте.
Известно также, что в одном из карманов форменной одежды женщины была записка, в которой она просит никого не винить в его смерти.
Следует добавить, что в исправительной колонии она проработала меньше двух месяцев.
Сейчас начато расследование, выясняются все обстоятельства смерти женщины.
Напомним, в Херсонской области застрелился военный.