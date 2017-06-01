У Княжичах попрощалися з Блаженнішим Любомиром
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. З Блаженнішим Любомиром попрощалися у Княжичах Київської області, де він проживав впродовж останніх років свого життя. Відео прощання оприлюднив департамент інформації Української Греко-Католицької Церкви, передає УНН.
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Так, сьогодні, 1 червня, з Блаженнішим Любомиром попрощалася його найближча спільнота сестер, отців, владик, семінаристів.
Прощання розпочалося Архиєрейською Божественною літургією, яку очолив владика Богдан Дзюрах. Після неї відбулася панахида за упокій душі Блаженнішого Любомира, повідомили у Київській Трьохсвятительській духовній семінарії УГКЦ.
Після цього кортеж з тілом Блаженнішого Любомира відправився до Патріаршого собору Воскресіння Христового, а звідти – в архикатедральний собор святого Юра у Львові.
Нагадаємо, Блаженнішого Любомира поховають 5 червня в Патріаршому соборі Києва.
Як повідомляв УНН, 31 травня пішов із життя колишній предстоятель Української Греко-Католицької Церкви (2005-2011 рр.) Любомир Гузар.