В Княжичах попрощались с Блаженнейшим Любомиром
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. С Блаженнейшим Любомиром попрощались в Княжичах Киевской области, где он проживал в течение последних лет своей жизни. Видео прощания обнародовал департамент информации Украинской Греко-Католической Церкви, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львовяне смогут попрощаться с Блаженнейшим Любомиром 2-3 июня, а киевляне - 4-5-го
Так, сегодня, 1 июня, с Блаженнейшим Любомиром попрощалось его ближайшее сообщество сестер, отцов, владык, семинаристов.
Прощание началось Архиерейской Божественной литургией, которую возглавил владыка Богдан Дзюрах. После нее состоялась панихида за упокой души Блаженнейшего Любомира, сообщили в Киевской Трехсвятительской духовной семинарии УГКЦ.
После этого кортеж с телом Блаженнейшего Любомира отправился в Патриарший собор Воскресения Христова, а оттуда - в Архикафедральный собор святого Юра во Львове.
Напомним, Блаженнейшего Любомира похоронят 5 июня в Патриаршем соборе Киева.
Как сообщал УНН, 31 мая ушел из жизни бывший предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви (2005-2011 гг.) Любомир Гузар.