У КНДР заперечують співпрацю з Дамаском у розробці хімзброї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У КНДР спростували інформацію про постачання в Сирійську Арабську Республіку компонентів для виробництва хімічної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
“Як ми вже кілька разів чітко говорили, наша країна не розробляє, не виробляє і не зберігає резерви хімічної зброї, а виступає проти неї”, — цитує агентство прес-секретаря Інституту в справах США при МЗС КНДР.
Нагадаємо, агентство Reuters та газета The New York Times з посиланням на конфіденційну доповідь експертів комітету Ради Безпеки ООН з санкцій щодо Пхеньяна повідомили про те, що КНДР заробила близько 200 млн дол. завдяки експорту в обхід обмежувальних заходів у Сирію плитки, що не піддається впливу кислоти і деяких клапанів з термометрами, які використовувалися Дамаском для виробництва хімічної зброї. Відзначається, що з 2012 по 2017 рік сирійському урядовому Центру наукових досліджень і розробок КНДР направила більш ніж 40 вантажів.
Постійний представник Сирії при ООН Башар Джаафарі раніше також відкидав ці звинувачення.