В КНДР отрицают сотрудничество с Дамаском в разработке химоружия

“Как мы уже несколько раз четко говорили, наша страна не разрабатывает, не производит и не хранит резервы химического оружия, а выступает против него”, — цитирует агентство пресс-секретаря Института в делах США при МИД КНДР.

Напомним, агентство Reuters и газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальный доклад экспертов комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна сообщили о том, что КНДР заработала около 200 млн долл. благодаря экспорту в обход ограничительных мер в Сирию плитки, которая не подвергается воздействию кислоты и некоторых клапанов с термометрами, которые использовались Дамаском для производства химического оружия. Отмечается, что с 2012 по 2017 сирийскому правительственному Центру научных исследований и разработок КНДР направила более 40 грузов.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари ранее также отвергал эти обвинения.