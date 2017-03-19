У КНДР випробували ракетний двигун
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Корейська народно-демократична республіка провела успішне випробування нового ракетного двигуна, повідомляє, в неділю, 19 березня, передає УНН з посиланням на DW.
“Розробка і завершення роботи над надійним ракетним двигуном нового типу дозволить об’єднати наукові і технологічні відкриття для створення засобу доставки супутників світового рівня з метою освоєння космічного простору,” — заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, який був присутній на випробуваннях.
Він також зазначив, що “скоро весь світ побачить значення досягнутої великої перемоги”.
Як відзначають спостерігачі, повідомлення про випробування двигуна збіглися за часом з візитом держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Пекін після його відвідин Японії і Південної Кореї.
Як повідомляв УНН, США та Китай мають намір поглибити співпрацю задля пошуку рішення в конфлікті навколо ядерної програми КНДР.